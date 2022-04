Bereits in der Nacht zu Karsamstag kam es zum ersten Brand rund um ein Osterfeuer: ein Traktor fing Feuer, brannte aus, mehrere zehntausend Euro Schaden.

IRDNING. Das Osterwochenende hat noch gar nicht richtig begonnen, da gibt es schon die erste Meldung über einen durch ein Osterfeuer verursachten Schaden. Am Karsamstag um 2:22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Aigen im Ennstal alarmiert, Grund war ein Fahrzeugbrand im Ortsteil Ketten. Bislang noch unbekannte Täter, so die Polizei, hatten einen Haufen Reisig, gedacht für ein Osterfeuer, mit Brandbeschleuniger in Brand gesetzt.

Der traurige Rest: Die Schadenssumme für den Traktor beträgt mehrere zehntausend Euro.

Foto: FF Aigen i. Ennstal

Traktor brannte völlig aus

In unmittelbarer Nähe des Feuers stand ein Traktor, der rasch Feuer fing. Das Gefährt, das einem 48-jährigen Liezener gehört, konnte trotz umfassenden Löschangriffes durch die Feuerwehr aufgrund der Hitze- und fortgeschrittenen Brandentwicklung nicht mehr gerettet werden. Ein Übergreifen auf die Umgebung konnte durch die 19 Mann starke Einsatztruppe verhindert werden. Die Schadenssumme für den zerstörten Traktor beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.



