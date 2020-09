Volkschule Gaishorn feierlich eröffnet

Nach 14-monatiger Bauzeit wurden Volksschule und Mehrzwecksaal in Gaishorn am See offiziell eröffnet. Bürgermeister Werner Haberl konnte neben vielen Gemeindebürgern unter anderem auch Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang begrüßen. Alle zeigten sich von dem 3,6 Millionen Euro teuren Bauwerk sichtlich angetan. Besonders erfreut und stolz betonte der Bürgermeister in seiner Ansprache, dass nicht nur der Zeitplan eingehalten werden konnte, sondern auch bei den Baukosten eine Punktlandung gelang.

Damit steht den Schülern nun eine hochmoderne Schule zur Verfügung. Diese bietet neben zwei hellen und freundlichen Klassenzimmern noch einen technisch voll ausgestatteten Werkraum, eine Reserveklasse und zwei moderne Marktplätze samt Schulbücherei in der derzeit zweistufig geführten Volksschule. Für die geplante Nachmittagsbetreuung wurden bereits alle Vorbereitungen getroffen und ein eigener Raum samt Küche errichtet. Der im Untergeschoß befindliche Turnsaal wurde generalsaniert und steht nicht nur den Volksschulkindern, sondern auch den Gaishorner Vereinen zur Verfügung. Dieser wurde so konzipiert, dass neben Sportveranstaltungen auch kulturelle Events mit moderner Licht- und Tonanlage stattfinden können.