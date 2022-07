In den letzten Tagen vor Schulschluss veranstaltete das Team der Volksschule Liezen das erste Sportfest der Schule.

LIEZEN. Vor kurzem fand das erste Sportfest der Volksschule Liezen statt. 276 Kinder tummelten sich im Bewegungspark und durften sich den ganzen Vormittag über austoben. Angelehnt an das „Beweg dich schlau“- Programm von Felix Neureuther konnten die verschiedensten Stationen und Bewegungsformen selbständig ausprobiert werden.

Stärkung durch heimische Nahversorger

Wer nach all der Anstrengung hungrig wurde, durfte sich mit einem Apfel, einer Banane sowie einem Müsliriegel unserer heimischen Nahversorger stärken.

Das Highlight des Vormittags war aber mit Abstand ein eigens aufgebauter Hindernislauf, bei dem Traktorreifen, Tunnel, Hürden sowie eine Wasserrutsche bewältigt werden mussten.

Das Fazit der begeisterten Kinder fiel eindeutig aus: Das Sportfest muss unbedingt wiederholt werden.

Geschicklichkeit war angesagt.

Foto: Volksschule Liezen

hochgeladen von Roland Schweiger

Ein großes Dankeschön geht an die heimischen Versorger Billa plus Liezen, Eurospar Liezen, Hofer Liezen, Reifen Huemer, Raiffeisenbank Liezen,SC Liezen, Andletic Andreas Prommer Liezen, Soundsation Michael Messner Rottenmann, die Feuerwehren Lassing und Wörschach sowie an Frau Losbichler vom Elternverein.