Zur Wintersonnenwende am Thomastag, dem 21. Dezember, wird es in Gams bei Einbruch der Dunkelheit lebendig.

Feierlich geht es zu, wenn Adolf Moser Gedichte und Adventerzählungen vorträgt und dazu die Bläsergruppe der Musikkapelle Gams, die Bläsergruppe der Musikschule Eisenwurzen und die Ybbstaler Jagdhornbläser Weihnachtslieder spielt, der Duft von Glühmost und Maroni in der Luft liegt und die Kinder erwartungsvoll Richtung nach dem Thomsniglo Ausschau halten.

In der längsten Nacht des Jahres findet sich der hl. Bischof Thomas in Begleitung einiger Krampusse, des weißen Thomas mit dem brennenden Hiefler als Lichtbringer, einigen weißen Sackträgern, der gabenbringenden Niglofrau und einem Greis, der das alte Jahr verkörpert, am Kirchplatz ein.

Die Thomashutzn, eine Schnabelpercht mischt sich verstohlen unter die wartenden Zuschauer und sorgt vor allem bei den Mädchen für große Aufregung.

Bei Familie Edlinger, vulgo Mandlbauer, ist das Brauchtum seit 1971 in guten Händen und nach der Verabschiedung darf man getrost auf eine Wiederkehr der Gamser Thomasniglo im nächsten Jahr vertrauen.