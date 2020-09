Eine gute Gelegenheit, das Schwabeltal und zwei Gesäusepartner kennenzulernen, bot sich den rund 90 Teilnehmern der heurigen 10. Landler Hof zu Hof Wanderung.

„Coronabedingt ist es heuer eine kleine, rund einstündige Jubiläumswanderung mit einer Hof- und einer Almbesichtigung geworden“, meint Bauernbundobmann Karl Stangl, vulgo Grabenbauer bei seiner Begrüßung.

Interessante Einblicke zum Betrieb und den Anbau und die Verarbeitung der Bergkräuter gaben Kräuterbergbauern Gerhard und Sandra Stangl zu Beginn der Wanderung. Die Kräuter gedeihen ums Haus, auf den angelegten Steinterrassen und der 99m langen Kräuterspirale. Auch die Wildkräuter kommen aus dem Schwabeltal, wo sie in der Trockenkammer durch Lufttrocknung bei max. 40°C getrocknet, händisch weiterverarbeitet und zu Kräuterspezialitäten weiterverarbeitet werden.

Das großzügige Angebot der Natur wird von Gerhard und Sandra veredelt und findet als Bergkräutertee, Kräutersirup, Likör, Schnaps, Kräuteröl, Räucherwerk und Kräuterjoga gesunden, wohlschmeckenden Einsatz für unsere Gesundheit.

Die Wanderung entlang der Forststraße ließ weite Ausblicke in die Natur und Bergwelt zu und nach einer kurzen Labestation mit musikalischer Unterhaltung war die Winterhütte bald erreicht.

Der Bauernhof von Johann und Maria Winter vulgo Bauernwinter in Lainbach wird in biologischer Mutterkuhhaltung naturnah bewirtschaftet. Die Mutterkuhherde genießt die letzten Almsommertage, bevor es wieder Mitte September heim ins Tal geht.

Rundum bestens versorgt von den Landler Bauern und Bäuerinnen fand die Wanderung bei strahlendem Herbstwetter einen gemütlichen Ausklang.