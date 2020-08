Vorsicht: Falsche Handwerker touren durch Österreich

Laut Konsumentenschützer bieten derzeit viele "Handwerker" Reinigungsarbeiten an der Haustür an.

"Echte Qualitätsarbeit gibt's nicht als Ramschangebot über den Gartenzaun." Guido Zeilinger ist Konsumentenschützer bei der Arbeiterkammer und berichtet über zunehmende Fälle von angeblichen Reinigungsexperten, die von Haus zu Haus ziehen und ihre Angebote anpreisen.

"Alle Jahre wieder bieten fahrende ,Handwerker' ihre Dienste an. Sie läuten an der Haustür und zwingen den Besitzer so zu einer schnellen Antwort. Die Masche ist oft unterschiedlich: Manchmal geben sie an, sich im Ort sesshaft machen zu wollen, andere erklären, dieses Haus befinde sich gerade auf ihrer Kundentour." Die angeblichen Dienste beinhalten alles, was mit einem Hochdruckreiniger erledigt werden kann: Reinigung von Fassaden, Dächern, Dachrinnen, Pflastersteinen und so weiter.

"Rasch" ist das Stichwort

Diese Banden sind derzeit in ganz Österreich unterwegs. So schnell wie sie einen an der Haustür überraschen, so schnell sind sie auch schon wieder weg. "'Rasch' ist das Stichwort: rasche Entscheidung, rasche Erledigung, rasches Abkassieren und sich rasch aus dem Staub machen. Wenn sie Kontaktdaten hinterlassen, ist das höchstens eine Handynummer – greifbar sind sie dann allerdings nicht mehr", informiert Zeilinger über die Strategie.

Die Arbeit sei meistens mangelhaft, häufig werden hohe Schäden durch nicht fachgerechte Ausführung verursacht. Abschließender Rat des Experten: "Unter Druck funktioniert unser Gehirn oft nicht in voller Leistung. Eine Kaufentscheidung, die unter Druck von mir verlangt wird, die treffe ich am besten gar nicht."