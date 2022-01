Wetter für Liezen

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Sonntag, den 02. Jänner: Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt

Der Tag heute verspricht wolkiges Wetter in Liezen. Die Sonne erwacht um 7:52 Uhr und verabschiedet sich gegen 16:24 Uhr. Voraussichtlich ist mit einer Temperatur von mindestens 0 und maximal 9°C zu rechnen. Die Höchsttemperatur ist für 13:10 Uhr prognostiziert. Die Sonne sucht man heute vergebens. Der Wind ist meist nur schwach bis mäßig. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Montag, den 03. Jänner: Leichter Regen möglich bis abends

Morgen Montag ist mit regnerischem Wetter in Liezen zu rechnen. Um 7:52 Uhr wird es hell und um 16:25 Uhr wird es wieder dunkel. Die Höchstwerte liegen morgen bei 7°C, die tiefsten Temperaturen bei 4°C. In Liezen ist es um 14:26 Uhr am wärmsten. Den ganzen Tag über rechnet man mit bewölktem Wetter. Der Wind fällt größtenteils nur schwach bis mäßig aus. Die Sichtweite beträgt 11 Kilometer.

Ausblick für Dienstag, den 04. Jänner: Nebel in der Nacht

Der Dienstag verspricht, wie auch gestern, regnerisches Wetter in Liezen. Um 7:52 Uhr wird es hell und um 16:26 Uhr wird es wieder dunkel. Die Temperaturen liegen Dienstag voraussichtlich zwischen 2 und 8°C. In Liezen ist es um 13:13 Uhr am wärmsten. Trübes Wetter bestimmt den Großteil des Wettergeschehens. Der Wind fällt größtenteils nur schwach bis mäßig aus. Die Sichtweite beträgt 15 Kilometer.