Wetter für Liezen

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Montag, den 31. Jänner: Regen (1 bis 2 cm) am Nachmittag

In Liezen ist heute regnerisches Wetter zu erwarten. Der Sonnenaufgang findet um 7:32 Uhr statt, während die Sonne um 17:03 Uhr untergeht. Die Temperaturen liegen zwischen -7 und 4°C. Die Höchsttemperatur ist für 13:11 Uhr prognostiziert. Es wird etwas trüb. Heute erwarten Meteorologen keine starken Windböen. Die Sichtweite beträgt 8 Kilometer.

Ausblick für Dienstag, den 01. Februar: Regen (1 bis 4 cm) bis zum Nachmittag und Nacht

Auch am Dienstag ist es in Liezen wieder den Tag über regnerisch. Die Sonne erwacht um 7:31 Uhr und verabschiedet sich um 17:05 Uhr. Das Thermometer misst um 7:44 Uhr die Höchsttemperatur. Es versteckt sich die Sonne hinter den Wolken. Ansonsten ist nur mit schwachem Wind zu rechnen. Die Sichtweite beträgt 3 Kilometer.

Ausblick für Mittwoch, den 02. Februar: Regen (1 bis 2 cm) bis abends

Regnerisch starten wir auch übermorgen im Bezirk in den Tag. Es ist mit einer Temperatur von mindestens -0 und maximal 3°C zu rechnen. In Liezen ist es um 7:57 Uhr am wärmsten. Wolken bestimmen das Wettergeschehen in vielen Gebieten. Darüber hinaus ist mit starken Windböhen zu rechnen. In weiten Teilen der Region muss man mit starkem Nebel oder Hochnebel rechnen. Die Sichtweite beträgt 0 Kilometer. Ansonsten wird es besonders windig, mit einer Windgeschwindigkeit von 12 km/h.