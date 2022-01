Das alte Dinge durchaus gefragt sind, sieht man an den verschiedenen Sammelobjekten in diversen Clubs immer wieder. Einem unverwüstlichen Klassiker hat sich dabei der Waffenradclub Hall bei Admont verschrieben.



HALL/ADMONT: Obwohl der Name Militärisches vermuten lässt, hat das Waffenrad mit Bewaffnung und Sicherheit nur indirekt etwas zu tun, vielmehr handelt es sich bei der Bezeichnung um einen genialen Marketingschachzug.

Ein Produkt aus der Waffenschmiede



Als man nämlich 1895 begann, den Begriff Waffenrad zu verwenden, wollte man in der "Oesterreichischen Waffenfabriks-Gesellschaft" in Steyr, wo die Räder produziert wurden, beweisen, dass die Räder mindestens so zuverlässig waren, wie die ebenfalls dort produzierten Gewehre. Dabei blieb das Waffenrad ein rein zivil genutztes Fortbewegungsmittel, zu militärischen Zwecken gebaut wurde es nie.

Vom Werbebegriff zum Gattungsnamen



Der Erfolg sollte den Erfindern recht geben, denn inzwischen ist der Begriff längst zum Gattungsnamen für alte, schwere Fahrräder geworden, die mit den ab 1933 bis 1987 in Graz-Thondorf produzierten nichts gemeinsam haben müssen.

Liebe zum "Drahtesel"



"Genau diese Unverwüstlichkeit hat uns zusammengeführt", erzählt Doris Kohlmaier vom Waffenradclub Hall. "Wir lieben die Geschichte und alte Technik, deswegen haben wir uns 2008 um unseren Obmann Franz Götzenbrugger als Club gegründet. Wir sind immer wieder erstaunt, wieviele alte Räder es noch in den Haushalten gibt. Da tauschen wir uns aus und wenns sein muss, geben wir auch Tipps für eine allfällige Reparatur", schmunzelt Kohlmaier.

Viele Veranstaltungen



Doch nicht nur das Interesse für alte Technik eint die Mitglieder, sondern auch die Teilnahme an gemeinsamen Veranstaltungen. "Wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Waffenrad-Veranstaltungen besucht wie etwa 'Nostalrad'- Zell am See, das 'Murtaler Waffenradtreffen', die 'Extrem Waffenradrallye' in Amstetten, oder ein Treffen in Slowenien. Am meisten freuen wir uns aber auf unsere eigene Veranstaltung. Die 'Waffenrad-Rallye-Hall' wird bereits

zum 15. Mal, nämlich am 6. August 2022 über die Bühne gehen. Zahlreiche Vereine aus unserer Region werden bei dieser Veranstaltung ebenfalls mit dabei sein. Bei diesem Rennen geht es nicht um Schnelligkeit, es zählt die Freude am Dabeisein", erklärt Doris Kohlmaier. Teilnehmen können Waffenräder und historische Fahrräder aller Marken, es sind auch Kinder mit alten Kinderfahrrädern dazu eingeladen.

Streckenverlauf

"Die zu fahrende Strecke zieht sich durch das ganze Hallerdorf, mit wunderschönen Panoramablicken, vorbei an der Haller Kirche und den Haller Mauern und dem Gesäuse. Entlang der gesamten Strecke sind genügend Labestationen aufgestellt, wo man sich für die etwa 9 Kilometer lange Tour ausreichend stärken kann", kommt Doris Kohlmaier zum Abschluss richtig ins Schwärmen.