Gaming ist längst von einem Zeitvertreib für "Nerds" hin zu einem Hobby für die breite Masse geworden.

Das zeigt sich auch bei einem Gespräch mit Manuel Pfister, der nebenberuflich mit Artikeln rund ums Thema handelt und selbst in der Szene aktiv ist.

"Ich bin schon eine ganze Weile aktiv, wobei aus einem Hobby Passion wurde. Erst später kam das Geschäftliche hinzu. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich das 'nur nebenbei' mache. Ich finanziere damit meine Sammlung an Spielen und reinvestiere das Eingenommene meist direkt wieder", erzählt Pfister beim Interview.

"Der Handel und Verkauf von Spielen aller Art ist meine große Leidenschaft. Beruflich bin ich im Außendienst bei einer Versicherung."

Selbst als Gamer aktiv



Das Pfister natürlich auch im Gaming-Bereich tätig ist versteht sich von selbst. Und so wie manche das erste eigene Auto nicht vergessen, ist es bei ihm die Konsole: "Meine erste Konsole war ein Game Boy Classic und darauf folgend habe ich jede Konsole aus dem Hause Sony, Nintendo oder Mircosoft besessen und bespielt. Manchen kleinen Fehler, die bei elektronischen Geräten immer wieder auftreten, kann ich selbst reparieren. Viele glauben, dass wir pauselos 'zocken', dabei interessieren wir uns durchaus für die Technik die dahintersteckt."

Kleine Community



So überrascht es nicht, dass es in Liezen eine kleine, aber feine Community zu diesem Thema gibt: "Unsere Gemeinschaft ist da total verschieden", so Manuel Pfister, "Nicht nur alte Spiele und Konsolen erfreuen sich größter Beliebtheit. Auch Pokemon Karten, Figuren und dergleichen werden gerne gekauft und gesammelt. Egal ob es ein Super Nintendo mit Spielen für eine Familie ist, oder eine alte Pokemonkarte für den 30-jährigen Papa, der sie sich einfach nur zu Hause hinstellen möchte. Vom Vater bis zum erfolgreichen Geschäftsmann sind in der Szene alle vertreten. Sozialen Status kennt man bei uns nicht, und das wichtigste, die Gaming-Szene lebt und wächst weiter", erklärt Manuel Pfister augenzwinkernd.