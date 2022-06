Feierstimmung bei bester Kulinarik und Musikunterhaltung war in Hieflau auf der Wandau bei Leni´s Hoffest angesagt, wo Gesäusepartner Martin Lengauer vor rund 2 Jahren mit Huhn „Leni“ gestartet ist.

In der Zwischenzeit ist aus dem Eierverkauf ein Hofladen mit regionalen Produkten und BIO Gemüse entstanden, der auf Regionalität und Nachhaltigkeit basiert.

120 Hennen in weiß, braun, schwarz und grau legen fleißig Eier, die als frische Freilandeier reißend Abnehmer finden und rund um die Uhr im Selbstbedienungsautomat bezogen werden können. Die Wiesenflächen werden immer wieder erweitert und neu umzäunt, damit neben der Getreidekornmischung täglich frisches Gras am Speiseplan steht und abends geht’s dann nach der großen Tagesfreiheit in den fuchs- und mardersicheren Hühnerstall.

Der Hofladen ist jeden Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Kontakt: Martin Lengauer, Wandau 25, 8920 Hieflau Landl, Tel. 0664/2249939