Mit dem Kaiserlindenlift Gams, dem Hammerbodenlift Großreifling und dem Dorflift in Kirchenlandl besitzt die Gemeinde Landl 3 Kleinlifte, die ausschließlich von ehrenamtlichen Personen betreut werden.

Während große Schigebiete auf Beschneiungsanlagen vertrauen dürfen, sind kleine Ortslifte in niedrigeren Tallagen auf Naturschnee angewiesen.

Kultur- und Tourismusverein Gams, Fremdenverkehrsverein Großreifling und die Naturfreunde Landl bemühen sich um Anlagenerhaltung und funktionierenden Liftbetrieb, was bei Schneemangel, Föhn, Regen und anderen Wetterkapriolen in den letzten Jahren immer schwieriger wurde.

Bei ausreichend Schnee herrscht überall guter Betrieb und viele Familien mit Kindern nutzen die Pisten der kleinen, sehr kostengünstigen Lifte für erste Schifahrversuche ohne lange Anreise – quasi vor der Haustüre.

Bei Wind und Wetter sind Helmut Thalhuber und sein Team mit „Pistenraupe“ Karl Buchinger, Peter Kothleitner, Christian Wieser, Herbert Seisenbacher und vielen Helfern unterwegs und schaffen mit umfangreichen Vorbereitungsarbeiten und optimaler Pistenpräparierung beste Voraussetzungen für die Schifahrer.

1968/69 wurde mit der Fertigstellung des Gamser Schleppliftes der Kaiserlindenlauf eingeführt. Beim Jugendschitag 1976 fuhr die spätere Slalomweltmeisterin Karin Buder (heute Stangl) aus St. Gallen Tagesbestzeit gegen die gesamte männliche Konkurrenz in einem Starterfeld von 240 Teilnehmern!

Alle Landler Schiliftbetreiber hoffen auf gute Schnee- und Wetterverhältnisse an den Wochenenden und in den Semesterferien, um den alpinen Schilauf mit seinen steirischen Nachwuchstalenten auch weiterhin bestens zu fördern.