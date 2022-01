Gerade Sterben und Tod sind in unserer Gesellschaft stark tabuisiert. Mit der eigenen Endlichkeit setzt man sich ungern auseinander. Daher ist es umso wichtiger, dass einem am Ende des Lebens eine professionelle Betreuung zuteil wird.

BEZIRK LIEZEN. Wenn sich das Leben zu Ende neigt, ist es oft nicht einfach, mit Emotionen und Ansprüchen umzugehen. Der Hospizverein im Bezirk Liezen kümmert sich um Schwerkranke, Sterbende und ihre Angehörigen. Das Ziel der Begleitung ist die bestmögliche Lebensqualität, nicht Heilung um jeden Preis. "Der Mensch zählt und ist wertvoll bis zu seinem letzten Atemzug", erklärt Christine Rainer vom Hospizverein.

Begleitung vom Anfang bis zum Ende

"Unsere Mitarbeiter begleiten Menschen in ihrer letzten Lebensphase und ihre trauernden Angehörigen. Sie sind Gesprächspartner, hören zu, unterstützen, schenken Zeit. Sie sind einfach da. Je früher man nach der Diagnose einer schweren Erkrankung ein Hospizteam und die 'Palliative Care' mit einbindet, desto positiver ist oft der Krankheitsverlauf. Dies wird nicht nur von den Betroffenen, sondern von den Angehörigen so erlebt", führt Rainer weiter aus. "Wir verfolgen hier einen ganzheitlichen Ansatz, dass geht weit über das eigentliche Lebensende hinaus." Dazu zählt auch, dass Hinterbliebene nach dem Tod des geliebten Angehörigen nicht alleine gelassen werden, sondern Schritt für Schritt lernen, die Trauer um den Verlust zu bewältigen.

Vom "Sternenfriedhof" zum Demenzcafé

Und da Trauerfälle ja nicht nur alte Menschen betreffen, betreibt der Hospizverein in Irdning einen "Sternenfriedhof", wo Eltern einen Ort vorfinden sollen, wo sie den Verlust eines Kindes betrauern können. "Unser Angebot soll ein umfassendes sein, deswegen bieten wir in diesem Zusammenhang Beratung über Patientenverfügung, Pflege-und Vorsorgevollmacht und über die Möglichkeit einer Pflege- und Familienhospizkarenz. Viele sind froh, wenn wir ihnen in einer ohnehin schon herausfordernden Zeit so manches abnehmen und erklären können", meint Christine Rainer. In Zusammenarbeit mit dem Sozialhilfeverband findet einmal im Monat ein „Demenzcafé“ statt, wo Angehörigen Rat und Hilfe geboten wird, während die an Demenz erkrankten Angehörigen in betreut werden.

Auch Schulen sollen eingebunden werden

Im Projekt "Hospiz macht Schule", soll auch jungen Menschen bewusst werden, dass Sterben und Abschiednehmen zum Leben dazugehören. Trauer und manchmal auch Wut und Verzweiflung von Sterbenden Menschen sollen in diesen Kursen näher gebracht werden. So sollen auch Kinder und Jugendliche lernen, mit dem Thema im eigenen Umfeld umgehen zu können.

Ehrenamtliche Mitarbeiter immer Willkommen

Im Hospizverein Liezen ist man überdies immer auf der Suche nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen: "Ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter zu werden ist unabhängig von Beruf und Alter. Voraussetzung ist Belastbarkeit, Ausgeglichenheit, psychische Stabilität, Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, Zeit zu investieren. Voraussetzung ist allerdings der Abschluss eines Hospizgrundseminars", erklärt Rainer die Voraussetzungen. Wer sich vorstellen kann, selbst im Hospizteam Liezen mitzuarbeiten, kann sich gerne bei Christine Rainer unter der Rufnummer 0664 5656564 oder via Mail liezen@hospiz-stmk.at unverbindlich informieren.