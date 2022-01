Die "Ö3-Wundertüte" ist zu einer liebgewonnenen Tradition geworden. Bereits seit 17 Jahren gibt es die Aktion des Radiosenders. Dabei zeigte sich die Volksschule Gaishorn ganz besonders erfolgreich.



GAISHORN. Hunderttausende Österreicher haben es in den vergangenen Monaten getan – und zwar im Guten: Sie haben sich von ihren nicht mehr benutzten Smartphones und Handys getrennt. Einen speziellen Beitrag zum Erfolg der Aktion haben wieder die Schulen geleistet: Hitradio Ö3, das Österreichische Jugendrotkreuz und die youngCaritas haben alle Schulen im Land eingeladen, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen und in der Ö3-Wundertüte alte Handys zu sammeln. Herausgekommen ist ein Schulprojekt der ganz besonderen Art: Die Schulen haben 16.595 Handys gesammelt und dabei Themen wie Umweltschutz und den Umgang mit Ressourcen mit sozialen Fragen wie etwa versteckter Armut vernetzt.

Steiermark vorne dabei



Gemessen an den Klassengrößen und der Schüleranzahl hat die Steiermark die meisten Handys gesammelt.

Auf dem ersten Platz ist diesmal die Volksschule Gaishorn die insgesamt 276 Telefone gesammelt hat. Insgesamt wurden im letzten Jahr 406.000 Geräte gespendet und somit die Umwelt entlastet, Arbeitsplätze gesichert und Familien in Not geholfen.