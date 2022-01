Am Freitag kam es am Hauptplatz in Liezen wieder zu Protesten gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Startpunkt war am Hauptplatz, wo mit einer musikalischen Einlage und ersten Wortmeldungen begonnen wurde.

LIEZEN. Nach einer kurzen organisatorischen Einleitung kam es auf einem Traktoranhänger zu den ersten Wortmeldungen der Demonstrierenden. Hauptkritikpunkte waren nicht nur die Maßnahmen selbst, sondern vor allem eine Generalabrechnung mit der Politik. Mangelndes Interesse der Landespolitik an den Bedürfnissen des Bezirkes kam ebenso zur Sprache, wie die Angst, in einem immer autoritärer agierenden Staat zu leben. "Wir stehen heute hier, um für die Erhaltung der Grundrechte zu demonstrieren. Wir wehren uns gegen den Zwang und den Druck, den die Regierung auf uns ausübt", bringt ein Demonstrant seine Befürchtungen zum Ausdruck. "Kinder wollen wieder lächeln und ihre Eltern und Großeltern sorgenfrei umarmen können. Außerdem soll sich die Polizei wieder mehr um ihr Kernanliegen kümmern können, wir haben genug Probleme im Bezirk, wo wir die Polizei dringender benötigen würden, als für die derzeit geltenden Maßnahmen. Ich möchte aber schon sagen, dass ich den Polizisten sehr dankbar bin, dass sie uns begleiten, alles läuft immer sehr korrekt ab", konstatiert ein weiterer Teilnehmer.

Gegen Impfzwang

Eine Junge Teilnehmerin fügt hinzu:" Wir Jungen sind die Leidtragenden der Pandemie. Normalerweise gehen wir raus, feiern oder shoppen. Ich darf das alles nicht, weil ich nicht geimpft bin. Viele sagen zu mir, 'geh doch impfen', aber es würde sich nicht richtig anfühlen. Niemand weiß, wieviele Impfungen brauche ich? Was sind die Langzeitfolgen? Nichts davon kann man sicher beantworten und trotzdem wird auf uns Jungen ein enormer Druck ausgeübt. Es ist alles noch viel zu unsicher. Es macht mich traurig, dass wir als Impfgegner hingestellt werden, dabei sind wir doch einfach nur vorsichtig." Derlei Gespräche gibt es einige an diesem frühen Abend in Liezen. Und viele eint die Sorge, wie es mit der Gesellschaft weitergeht. Immer wieder ist das Wort Spaltung zu hören.

Keine besonderen Vorkommnisse

Von Seiten der Polizei heißt es, das es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen gekommen ist. Die Demonstration wurde ordnungsgemäß angemeldet. Die Teilnehmerzahl wurde mit ungefähr 250 geschätzt. Bei der BH Liezen betont man ebenfalls den ruhigen Ablauf des Demozuges. Bis auf einen kleinen Stau auf der Hauptstraße und einzelner Verstöße zur Maskenpflicht, die zur Anzeige gebracht werden, ist nichts Gröberes passiert.