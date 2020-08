Genaue Corona-Regeln für die Meisterschaft

Ab September sind bis zu 10.000 Zuschauer möglich – wenn alles passt!

Die Corona-Pandemie hat der Saison 2019/20 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach der Annullierung aller Spiele und somit der gesamten Meisterschaft unterhalb der beiden Bundesligen blieb die Hoffnung, zumindest die neue Saison plangemäß und auch mit Zuschauern starten zu können. Nun wurden die offiziellen Vorgaben präsentiert, die für Freilichtveranstaltungen, und somit auch für Fußballspiele, gelten.

Bis zu 10.000 Fans

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler präsentierte nun die Vorgaben für die Abhaltung von Fußballspielen. Als absolute Obergrenze für Freilichtveranstaltungen gilt die Zahl von 10.000 Zuschauern. Diese Regelung gilt für alle Veranstaltungen in Österreich, also auch für Fußballspiele. Start dieser Regelung ist September 2020. Bis dahin gilt die aktuelle Obergrenze von 1.250 Zuschauern, sofern die Bezirkshauptmannschaft zustimmt. Ohne behördliche Bewilligung sind bis September max. 750 Zuschauer zugelassen. Eine erste regionale Bewährungsprobe wird das Landesliga-Derby SC Liezen gegen SV Rottenmann am 11. September sein. Das OK der Bezirkshauptmannschaft vorausgesetzt, kann dieser Schlager "normal" über die Bühne gehen.

Ungewissheit Ampelregelung

Ebenfalls im September startet die geplante Ampelregelung, bei der in von Coronafällen stark betroffenen Regionen individuelle Einschränkungen verordnet werden können. Wie weit sich ein regionaler Cluster auf die Spiele der heimischen Begegnungen auswirken könnte, ist aber noch unklar. Die genauen Vorschriften für diesen Fall sind noch in Ausarbeitung.