Vor drei Jahren haben Markus Brandl und Martin Strobl in der neu gegründeten Sektion Rad (SV Sankt Martin am Grimming) begonnen, Kinder-Radtrainings anzubieten. „Wir sind mit vier Kindern gestartet, jetzt sind wir inzwischen bei fast 30", betonen die beiden Trainer.

SANKT MARTIN. In zwei Trainingsgruppen werden jeden zweiten Donnerstag Kinder zwischen drei und zehn Jahren in Koordination, Geschicklichkeit und Technik trainiert. "Es gab auch schon ein paar Kids, die mit dem Laufrad gekommen sind und nach ein paar Trainings auf das richtigen Rad umgestiegen sind", erzählt Extrem-Radsportler Markus Brandl. Martin Strobl ergänzt: "Der Spaß, die Freude am Radfahren und das Zusammenhalten stehen bei uns im Vordergrund."

Die Radtrainings in Sankt Martin finden jeden zweiten Donnerstag statt.

Foto: Schneeberger

Nun wurden die Kids einheitlich eingekleidet: Bei einer Jause wurden im Beisein der Eltern die Trikots, die die Firma "Degu" gesponsert hat, präsentiert. Nur wenige Tage später, beim Kinder-Rad-Cup in Rottenmann, waren die Trikots zum ersten Mal im Einsatz.

Der Kinder- Rad-Cup besteht aus vier Rennen im Bezirk Liezen, eines davon findet am 30. Juli am Sportplatz Sankt Martin am Grimming statt.

