Eine Mannschaft aus Niederösterreich, nämlich der FCU Legenden Ertl, ist der Sieger des Kleinfeldturniers am Mitterberg, welches in Kooperation mit dem 1. FC Treppen-Fritz ausgetragen wurde.

MITTERBERG. Das legendäre Kleinfeldturnier des 1. FC Treppen-Fritz ging am Samstag erstmals im Mitterberger Waldstadion über die Bühne. Am Vormittag spielten sich insgesamt 21 Mannschaften in drei Gruppen den Sieg aus. Nach einer spannenden und hochklassigen Gruppenphase qualifizierten sich die besten 16 Mannschaften für die K.o.-Duelle.

Rene Gutmann wurde die Trophäe für den Torschützenkönig von den Organisatoren Daniel Perhab (links) und Christian Frosch überreicht.

Foto: Schneeberger

hochgeladen von Christoph Schneeberger

Diese startete am Nachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen, die für einen scheinbar nicht enden wollenden Ansturm auf die Getränkebar sorgten. Im Finale standen sich letztlich der FCU Legenden Ertl und der TC Gösser gegenüber.

Sieg im Sieben-Meter-Schießen



Erst im Sieben-Meter-Schießen setzten sich die Niederösterreicher vom FC Legenden Ertl durch und gewannen damit den altehrwürdigen Treppen-Wanderpokal. Als bester Torschütze des Turniers wurde Rene Gutmann vom Team Gröbminger Alm ausgezeichnet. Außerdem konnten die Co-Gastgeber vom 1. FC Treppen-Fritz ein Ausrufezeichen setzen – sie erspielten sich einen neuen internen Punkterekord.

Das könnte dich auch interessieren:

"Oitnaussee" holt ersten Ausseerland Ortscup