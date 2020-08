Steirische Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf 2020

Am 22. August wurde in Ottendorf die diesjährige Steirische Landesmeisterschaft im klassischen Kraftdreikampf (ohne unterstützende Ausrüstung) ausgetragen.

Der 55jährige Gröbminger Kraftsportler Bernd Kerschbaumer (Sportunion EUROGYM Gröbming), sicherte sich dabei den 1. Platz in seiner Altersklasse in der Gewichtsklasse über 120 kg, mit einer Leistung von 580 kg (Kniebeuge: 200 kg, Bankdrücken: 150 kg, Kreuzheben: 230 kg. In der Allgemeinen Klasse belegte er in dieser Gewichtsklasse den 2. Platz.

Ewald Stadlhofer (Sportunion EUROGYM) belegte in der Altersklasse 2 (über 50 Jahre) in der Gewichtsklasse bis 66 kg ebenfalls den 1. Platz mit 397,5 kg (Kniebeuge: 145,0, Bankdrücken: 82,5, Kreuzheben: 170 kg). In der Allgemeinen Klasse wurde auch er 2. Alle Versuche bedeuteten neue Österreichische und Steirische Rekorde in seiner Alters- und Gewichtsklasse.