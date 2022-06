BAD AUSSEE. Die Österreicher reden nicht gerne über das eigene Einkommen und ihren privaten Umgang mit Geld. Genau das aber war für einen Vormittag Thema an der HLWplus in Bad Aussee. "Moneytalks" nennt sich ein österreichweites Projekt zur Schuldenprävention an steirischen Schulen. Damit will man den Jugendlichen einfach die Bedeutung des Geldes und des Wirtschaftens näherbringen und so verhindern, dass später Probleme auftreten.

Finanzielle Verantwortung

Mit zwei Mitarbeiterinnen der Schuldnerberatung und einer der Steiermärkischen Sparkasse Liezen wurden wichtige kaufmännische Grundvollzüge aus Betriebswirtschaft und Rechnungswesen wiederholt. Ziel der Workshops ist es, die individuelle Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit sowie das finanzielle Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Durch finanzielle Grundbildung sollen sie zu einer kritischen Auseinandersetzung mit ihrer eigenen finanziellen Situation angeregt werden. Mit Hilfe von theoretischen Inputs, Filmclips, Rechercheeinheiten und Rollenspielen vermittelten die Trainerinnen Finanzkompetenz.

