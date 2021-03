Corona verhinderte 1,6-Millionen-Euro-Deal für jungen Aigener

1,6 Millionen Euro: Um diese Summe ist ein Aigener umgefallen, weil Corona das fertige Konzept vereitelte.

Seit Anfang November sind mittlerweile alle Gastronomiebetriebe geschlossen. Die einzige Möglichkeit auf ein Essen außerhalb der eigenen vier Wände ist die Vorabbestellung mit Selbstabholung. Dass diese Form der Verköstigung weder ein Umsatzbringer ist noch den Gasthausbesuch in irgendwelcher Form ersetzen kann, ist selbstredend.

Dem Aigener Adel Salkic hat die zweite Welle im Herbst sogar ein quasi fixes Millionen-Konzept weggeschwemmt. Aber der Reihe nach: Zuerst beweist der 20-Jährige Mut und sperrt im September des letzten Jahres sein eigenes Restaurant in Aigen im Ennstal auf – das Burger Atelier. "Im Ennstal herrscht großes Potenzial. Bis auf ein bis zwei Restaurants gibt's bei uns fast keine Burgerlokale", betont Salkic.

Franchise-Kette

Mit seinem Geschäftspartner Roman Blaschke eröffnet er nur kurze Zeit später ein weiteres Lokal in Salzburg. Die ersten Wochen verlaufen äußerst vielversprechend, sodass bald die Idee einer nächsten Erweiterung entsteht. "Bis zum Lockdown hatten wir alleine in Aigen knapp 40.000 Euro Umsatz und das ohne Werbung. Sogar unser Fleischlieferant kam nicht mehr hinterher", so Salkic. Damit war die Idee einer Franchise-Kette geboren. Adel Salkic und sein Partner stellen Interessenten die komplette Infrastruktrur, also Dienstkleidung, Ausstattung, Lieferanten, Menükarte und so weiter zur Verfügung, der Franchise-Nehmer muss nur für eine einmalige Lizenz bezahlen. "Die Location kann er sich selber aussuchen, genauso wie den Ort", erläutert Salkic.

"Müssen jetzt aufsperren"

Und dann machte der zweite Lockdown allen Plänen einen Strich durch die Rechnung. "Neun Franchise-Nehmer-Verträge wären unterzeichnet gewesen, das wären 1,6 Millionen Euro Umsatz gewesen. Durch Corona haben sie nun einfach zurücktreten können." Drei Interessenten wären aus Deutschland gekommen, weitere hätten ihre Lokalitäten unter anderem in Wien, Linz und Graz eröffnet. „Endgültig storniert sind die Verträge nicht, lediglich in die Zukunft verlegt“, so Salkic.

Abschließend meint der Jung-Unternehmer: "Wir müssen jetzt eindeutig aufsperren, es geht nicht mehr lange gut, alle Reserven sind bald aufgebraucht." Das wünschen sich wohl alle – sowohl Gastronomen als auch Gäste.