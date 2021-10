Elf neue Lehrlingsausbilder für die Region Ennstal/Salzkammergut

Im Wifi Liezen fand der Kurs zum Lehrlingsausbilder sowie die anschließende Ausbilderprüfung statt.

Um die Ausbildungsqualität in den Lehrbetrieben sicherzustellen, muss jede zur Ausbildung befugte Person eine entsprechende Qualifikation nachweisen. Es werden alle praktischen und theoretischen Inhalte vermittelt, die ein Ausbilder braucht, um jungen Menschen ihren Fachbereich näherzubringen. Das Ausbildertraining umfasst die Übermittelung der erforderlichen pädagogischen und psychologischen Kenntnisse, die rechtlich relevanten Belange sowie die Organisation des Lehrlingswesens. Mit Ablegung der Ausbilderprüfung ist der Unternehmer berechtigt, Lehrlinge auszubilden.

"Invest in die Zukunft"



„Wir sind stolz auf unsere über 400 Ausbildungsbetriebe in der Region. In die Lehrlingsausbildung zu investieren und das mit hochqualifizierten Ausbildnern, ist ein Invest in die Zukunft. Mit den Bildungsangeboten in der Region, durch die beiden Wifi-Standorte Liezen und Gröbming, wollen wir Qualifizierungen so nahe wie möglich zu den Betrieben bringen. Denn Qualifizierung bedeutet auch Wettbewerbsvorteil für den Betrieb und den Wirtschaftsstandort Ennstal/Salzkammergut“, betont Christian Hollinger, Leiter der WKO-Regionalstelle.