Das Liezener Unternehmen Geomix Soccer Store bereitet für das Frühjahr 2022 eine Digitalisierungs-Offensive im österreichischen und deutschen Amateur-Fußball vor.

LIEZEN. In den nächsten Wochen und Monaten werden pro Tag bis zu sechs hochwertige Touch-Screens mit dem Name "Tactix" bei Vereinen installiert. Die digitalen Multifunktions-Bildschirme, mit einem Materialwert von etwa 3.500 Euro, werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Verpflichtungen halten sich in Grenzen: Ein Social-Media-Posting nach Erhalt des Geräts und ein fester Anschluss.

Lob vom Teamchef



Der Bildschirm ermöglicht eine einfache und effiziente Trainings- und Matchvorbereitung. Zudem lassen sich per Maus- und Handyklick Fußball-Waren wie Trikots, Schuhe und Bälle direkt aus der Mannschaftskabine bestellen. Geliefert wird frei Fußballplatz. Das Geschäftsmodell ist brandneu. Das Feedback der Coaches und Spieler ist durch die Bank positiv: „Man spart Zeit und Nerven. Die Mannschafts-Besprechung vor dem Spiel wird mit "Tactix" auf ein neues Level gehoben“, betont ÖFB-Teamchef Franco Foda.

Schnell und einfach



„Jeder Trainer, egal welcher Leistungsklasse, hat einen gewissen Anspruch an sich selbst. Du willst möglichst klar in deinen Ansagen sein. Tactix hilft dir dabei“, erläutert UEFA-Pro-Lizenz-Trainer Markus Schopp. „Bei Amateur-Vereinen kommt dazu: Die meisten Coaches müssen untertags ihrem Brotberuf nachgehen. Mit der App bereiten sie in der Mittagspause im Büro oder abends zu Hause auf ihrem Smartphone die wichtigsten Infos vor, überspielen die Daten dann am Spieltag in Echtzeit auf den Screen. Einfacher geht nicht!“

Interesse vom DFB



Mehr als 300 Vereine – in Bundesliga, Regional- und Landesligen - haben in Österreich schon eine Tafel in Betrieb. Mittlerweile ist auch der Deutsche Fußballbund, mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern und 24.000 Vereinen, auf Tactix aufmerksam geworden. Das in Liezen sesshafte Unternehmen stieg in den letzten Jahren vom Newcomer zum zweitgrößten Fußball-Online-Shop in Europa auf. 2020 verzeichnete man einen Umsatz von 33 Millionen Euro. Pro Tag gehen im Schnitt 2.500 Bestellungen ein. Die Zahl der Kunden liegt bei etwa einer Million.

Thüringen macht mit

Gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund läuft in Thüringen ein Pilotprojekt an. 351 Mannschaften werden mit der Tafel ausgestattet. Der digitale Multifunktionsbildschirm mit insgesamt acht Komponenten (Touch-Monitor, GPS, Mini-Computer, SIM-Karte, WLAN-Stick, Bluetooth und zwei Antennen) ist 1,90 Meter hoch und einen Meter breit sowie 80 Kilogramm schwer. In der Geomi- Soccer-Store-Zentrale in Liezen wurde sieben Jahre lang an der Entwicklung gearbeitet. Eigene tactix-App inklusive.

