Mobilitätsentwicklung in den Regionen muss umfassende Klima-, Energie- und Umweltziele miteinbeziehen.

Die Mobilität der Zukunft muss die Erreichbarkeit verbessern, Mobilität für alle ermöglichen, den Verkehr sicherer bewältigen und gleichermaßen das Klima und die Umwelt schützen. Dabei sind zahlreiche technologische Umbrüche sowie auch das durch die Pandemie veränderte Mobilitätsverhalten zu berücksichtigen. Für den städtischen Bereich sind vor allem klima- und umweltverträgliche Lösungsansätze das Ziel. In den ländlichen Bereichen geht es um die Verbesserung der Erreichbarkeit und die Forcierung von Mikro-ÖV-Projekten, um Lücken zum öffentlichen Verkehr zu schließen. Das Projekt "Mobilität in der Region Liezen" wurde von der Regionalmanagement Bezirk Liezen GmbH initiiert.

Synergien nutzen

Um im Bezirk Liezen auf alternative Mobilitätsangebote abseits des Autos Lust zu machen, wurde die Plattform "LIMO – Liezen Mobil" ins Leben gerufen. Dort werden alle Arten der Fortbewegung inklusive neu geschaffener Mitfahrbörse gesammelt abgebildet. Die App berechnet, welche Möglichkeiten es gibt, von A nach B zu kommen. Für jede Möglichkeit werden die Nutzerinnen und Nutzer darüber informiert, was das ausgewählte Fortbewegungsmittel kostet, wie lange man braucht und wie umwelt- und klimaschonend die Auswahl ist. Darüber hinaus wird auch an der Attraktivierung des Radverkehrs gearbeitet: Die Weiterentwicklung des "Ennsradwegs R7" ist ebenso in Planung wie gemeindeeigene Radverkehrskonzepte in den Gemeinden Altaussee, Bad Aussee, Grundlsee, Liezen und der Kleinregion Gröbming. Das Projekt wird vom Regionalressort des Landes Steiermark unterstützt.

