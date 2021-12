Die Volksbankfilialen des Bezirkes Liezen zeigen sich jetzt noch regionaler und mit neuem Service.



Der Volksbank Filialverbund Ennstal mit den Filialen in Schladming, Rottenmann und Liezen präsentiert sich seit 20. Dezember im neuen Look und mit neuen Servicezeiten. Drei neue Kernelemente sind in in jeder Geschäftsstelle zu finden: ein Servicepult, ein digitaler Info-Point und ein "Hausbankerl".

Neues Konzept

Das neue Konzept der Volksbank Steiermark stellt den Servicewunsch der Kunden in den Mittelpunkt. Mit dieser Umstellung hat damit auch die Kassa ausgedient.

Kassa der Zukunft

Die Kassa der Zukunft ist eine Kombination von Servicepult und Servicemanager. Der „Empfangschef“ ist derjenige, der dem Kunden bei den Selbstbedienungsgeräten Hilfe gibt, als digitaler Botschafter bei Themen wie zum Beispiel dem hausbanking unterstützt und Telefon- oder Terminvereinbarungen vornimmt. Bei Transaktionen, die vom Kunden nicht zu 100% über ein SB-Gerät durchgeführt werden können, bietet der Servicemanager die Lösung. "Die Kunden haben dies sehr positiv aufgenommen und fühlen sich nicht alleingelassen", sagt Ulrike Fuchs von der Volksbank Steiermark.

Als Hausbank werden den Kunden drei Vertriebskanäle geboten: Persönlich. Telefonisch. Online. Während der Beratungszeiten Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr kann der Kunde zwischen einer persönlichen Beratung in der Filiale oder bei ihm vor Ort wählen.

Persönlich

Bei den Servicezeiten macht die Dienstleistungsnutzung des Kunden den Unterschied. Der Servicemanager machts „persönlich“ und das zu erweiterten Servicezeiten:

In Schladming, Rottenmann und Liezen Montag bis Freitag von 8.30-12.30 Uhr und 14.30-16.30 Uhr. Das Kundenservicecenter ist telefonisch Montag bis Freitag von 7.30-18.00 Uhr da.

Rund um die Uhr

Online stehen dem Kunden hausbanking und Servicezone selbstverständlich rund um die Uhr zur Verfügung. In den Selbstbedienungszonen stehen dem Kunden unter anderem Recycler, Kontoauszugsdrucker, Bankomat und Münzzähler Montag bis Sonntag für die Abwicklung Ihrer Bankgeschäfte zur Verfügung. hausbanking und Selbstbedienungsbereich (SB) sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche da. Mit hausbanking können Bankgeschäfte rund um die Uhr online und mobil am Desktop, Tablet oder Smartphone abgewickelt werden.

24 Stunden und 7 Tage

Mit diesen Beratungs- und Servicezeiten ist die Volksbank 24 Stunden, 7 Tage die Woche für ihre Kunden da. Und verspricht damit die beste, auf Kundenbedürfnisse ausgerichtete Leistung.