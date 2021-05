Die Stainacher Jungunternehmer belegten mit ihrer Firma "MYsolution" beim diesjährigen Junior-Company-Landesbewerb den zweiten Rang.

Zu einem der besten Teams in der Steiermark zu gehören, macht MYsolution-Geschäftsführerin Susanne Wagner stolz: „Der Landesbewerb ist immer etwas Besonderes. Vor allem in diesem Jahr sind wir in unseren Möglichkeiten eingeschränkt. Es steckt viel Arbeit hinter so einem Projekt und wir freuen uns, diese großartige Erfahrung gemacht zu haben.“

Für den Junior-Landesbewerb können sich Junior Companies aus jeder Schule qualifizieren. Zum Ablauf des Wettbewerbs gehören ein Geschäftsbericht, ein Video-Pitch des Teams sowie ein Jury-Interview. Die Kriterien sind unter anderem: Innovation, Kompetenzen und Zielgruppen.

Unternehmerische Fähigkeiten



Für die Teammitglieder waren die letzten Monate besonders lehrreich. Unter anderem wurden die Schüler mit dem Entrepreneurial Skills Pass (ESP) ausgezeichnet. Der ESP ist eine internationale Initiative, die erworbene Kenntnisse der Jungunternehmer zertifiziert. „In diesem Schuljahr hatten wir alle die Möglichkeit unsere Interessen weiter auszubilden. Wir sind unglaublich froh diese Erfahrung gemacht zu haben“, so die Geschäftsführerin.