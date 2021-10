Zwei regionale Schulen triumphieren beim Teacher’s Award der Industriellenvereinigung

Mit der Handelsakademie Liezen und der Volksschule Gröbming setzten zwei völlig unterschiedliche Schultypen während der letzten beiden Jahre ein erfolgreiches Projekt um.

Unter dem Titel „VS Gröbming meets HAK Liezen“ erarbeiteten HAK-Schüler und Volksschulkinder zu den Themen Wirtschaft, Digitalisierung, Gesundheit und Europa gemeinsame Konzepte. Eine Diplomarbeitsgruppe der HAK gestaltete dabei mehrere Workshops für die Volksschulkinder. Diese wiederum programmierten selbstkonstruierte Fahrzeuge und stellten auf überdimensionalen Landkarten europäische Transportwege nach. Gesundheitseinrichtungen sowie eine Druckerei konnten als Partner gewonnen werden. Zu diesen Betrieben fanden Lehrausgänge statt, bei denen unter anderem die Auslieferung und Produktion genau verfolgt und wirtschaftlich analysiert wurden. Als abschließenden Höhepunkt erstellte wurde eine gemeinsame Schulzeitung im Layout einer Regionalzeitung erstellt.

Auszeichnung in Wien



Den Lohn für die investierte Arbeit durften die Direktoren Daniela Warter (VS Gröbming) und Wolfgang Lechner (HAK Liezen) in Wien entgegennehmen: Das Projekt wurde beim Teacher’s Award der Industriellenvereinigung mit dem ersten Platz in der Kategorie „Wirtschaftskompetenz“ ausgezeichnet.

„Das Schöne und Außergewöhnliche an diesem Projekt ist, dass die Jüngsten und die Ältesten in unserem Schulsystem so erfolgreich zusammenarbeiten“, meint HAK-Direktor Wolfgang Lechner und fügt hinzu, dass sich damit spannende Visionen und Möglichkeiten für die Zukunft dieses Projektes ergeben würden.