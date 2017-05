AT

Am 19. und 20. Mai dreht sich in der Ennstalhalle alles um die Themen Gesundheit, Umwelt und Sport. Interessante Vorträge, viele Aussteller und Besucherattraktionen bilden ein spannendes Programm.



Öffnungszeiten: Freitag, 19. Mai 10.00 bis 18.00 Uhr

Samstag, 20. Mai 9.00 bis 17.00 Uhr



Die offizielle Eröffnung mit entsprechendem Rahmenprogramm findet am Freitag, den 19. Mai 2017, um 10.00 Uhr bei der Hauptbühne statt.