2. Rock am See in Weißenbach bei Liezen

Rock am See

Rock am See , 8940 Weißenbach bei Liezen AT

Heuer findet zum 2. Mal Rock am See am Weißenbacher See in Liezen statt!



Mit dabei sind:



Jimmy Petterson Band - „History of Rock´n Roll"

Die "Sondercombo" - handgemachte, urige Musik mit Texten im Dialekt!

Vanessa Prahn - die neue Stimme aus Bad Mitterndorf

Steirische Wüdkotz'n - Line-Dancer aus Liezen



