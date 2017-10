4. Rottenmanner Krampuszumzug

Buchstäblich die Hölle wird am 18. November in der Rottenmanner Altstadt los sein, wenn über 500 finstere Gesellen ihr Unwesen treiben. Mit Beginn um 18 Uhr findet der nunmehr bereits 4. Rottenmanner Krampusumzug vom Sportverein Rottenmann statt , der sich in kürzester Zeit zum absoluten „Kultereignis“ entwickelt hat. An zahlreichen Glühweinständen können sich die Besucher wärmen und gemütlich dem uralten Brauch des Krampuslaufens folgen und die aufwändigen, mit viel Liebe zum Detail zum Teil selbst geschnitzten Masken und beeindruckenden Anzügen, der Passen aus Nah und Fern bewundern.