„….Frühling ist es wieder und ein Jauchzen überall“

Kammermusikabend zum Muttertag mit Johann Gruber und dem Aurora - Quartett

am Samstag, 13. Mai um 20 Uhr, in der Kulturhalle Gröbming





Ein Abend mit wunderbarer Musik als Dank für Mutterherzen. Erleben Sie virtuose “KlangReisen” mit dem Aurora Quartett. In wechselnder Kammermusikbesetzung rund um den Gröbminger Musikschullehrer Johann Gruber präsentiert Ihnen der reichhaltige Erfahrungsschatz der einzelnen Musiker ( Solisten im Mozarteumorchester Salzburg ) Werke von W.A. Mozart bis hin zu A.Piazzolla. Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Frühlingsabend zum Muttertag!