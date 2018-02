Frühlingsball "Die wilden 20er"

Lions-Damen veranstalten Frühlingsball

Im prachtvollen Ambiente des Romantik Hotels Schloss Pichlarn in Irdning veranstalten die Damen des Lionsclubs Liezen Anasia am 14. April den ersten Ennstaler Frühlingsball. Kommen Sie passend zum Motto „Die wilden 20er“ gerne in Abendkleidung im Stil des großen Gatsby oder frühlingshaft und erleben Sie eine rauschende Ballnacht.



Für die Rolle der Moderatorin haben die Lions-Damen einen ganz besonderen Gast nach Pichlarn geholt, denn durch den Abend führt die bekannte deutsche Buchautorin Hera Lind. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Projekt „Schulstarthilfe im Bezirk Liezen“ zu Gute. Karten zum Preis von 25 Euro sind in der Stadtbuchhandlung Liezen (EKZ Arkade) oder online unter anasia@lions.at erhältlich. Nähere Informationen finden Sie auch auf facebook/Lions Club Anasia Liezen