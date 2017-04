Gewinnspiel 4 x 50,- € Gutscheine für das European Street Food Festival in Schladming!

Genuss aus aller Welt!

Egal ob Asia oder Thai, American-Burger oder Sushi, Gekochtes oder Gegrilltes, Spezielles aus dem Smoker, aus der Bio-Ecke, Vegetarisches und Veganes, Cupcakes, Crepes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen – all das wird von den Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und für die Besucher direkt vor Ort frisch zubereitet. Vorspeisen, Suppen, Snacks, Zwischenmahlzeiten und auch Hauptgerichte oder Desserts – was auch immer das kulinarische Herz begehrt.Zu der Vielzahl an „Food-Ständen" werden auch Getränke in allen Variationen angeboten. Edle Weine, verschiedenste Biersorten, Bio-Drinks, Cocktails und neueste Geschmacksrichtungen runden das Konzept ab.

Bei freiem Eintritt kann am Samstag (11 bis 22 Uhr) und Sonntag (11 bis 20 Uhr) Essen aus aller Welt getestet werden. www.streetfood-festival.eu