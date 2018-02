Kinopremiere: Erik & Erika

AT

Reinhold Bilgeri bei Kinopremiere im Star Movie Liezen

Rockstar, Autor, Filmemacher: Reinhold Bilgeri’s Karriere ist ebenso lange wie erfolgreich. Nun legt der Ausnahmekünstler als Regisseur eines neuen Kinofilms nach: „Erik & Erika“ erzählt die wahre Geschichte der österreichischen Weltmeisterin Erika Schinegger, die ein Mann war. Eine österreichische Skisensation die zur internationalen Pressesensation wurde.



Der Film feiert am 24.02. um 18:00 Uhr in Anwesenheit des Regisseurs Reinhold Bilgeri bei Star Movie Liezen Premiere.Tickets für das Premierenevent von „Erik & Erika“ sind bereits an den Kinokassen von Star Movie Liezen oder online auf www.starmovie.at im Vorverkauf erhältlich. Bilgeri Fans können die Musiklegende bereits ab 17:30 Uhr für Selfies, Fotos und Autogramme im Foyer von Star Movie Liezen treffen. 





Kontakt für Rückfragen:

Ulrich Hölbling – Star Movie

Tel.: 0650/322 1363

Email: u.hoelbling@starmovie.at