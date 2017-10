Landler HERBST(kätzchen)......

16.10.2017, 19:21 Uhr

So ein wunderschöner" Altweibersommertag" (der auch mich wieder jung macht ;) ) - mit 3 so entzückenden, verspielten und auch selbstbewussten kleinen Samtpfoten - wo jede ihren eigenen Weg geht......Ach ja: und vielen Dank an meine Freundin Veronika....die inzwischen meinen BuB betreut hat.....danke Mädel :)