Mai-Nähen ...

06.05.2017, 12:24 Uhr

mit Spannung erwarten wir jedes Monat unsere neue Blockaufgabedieses mal heißt sie "Dutchman's Puzzle",Das Muster hat seinen Ursprung in Amerika und erinnert ein wenig an Windräder,was aber beim Nähen nicht zwingend ist, sondern jeder kann den vorgegebenen Block nähen, wie man mag, oder eben das Windrad in der Mitte besonders betonen. Welche Farben und wieviele Stoffe man nimmt, ist jedem überlassen.Danke wieder an unsere Projektleiterin Johanna,die rucki-zucki alles auf Wunsch zuschneidet.