Multi-Kulti-Fest in Liezen

Am Samstag, 20. Mai, findet am Kulturhausplatz und im Kulturhaus in Liezen wieder das Multi-Kulti-Fest statt.



Trachten- und Kulturvereine präsentieren sich mit Tänzen, Musik und Schmankerln aus ihrer Heimat. Wunderbare Trachten und herrliche Köstlichkeiten erwarten Sie!



Das Programm beginnt um 16.00 Uhr.

Es unterhalten Sie:

der Kulturverein Sloga Liezen,

KUD Zlatni Ljiljan Liezen,

die Volkstanzgruppe Stainach,

die Kinder- und Jugendgruppe des Heimatvereins d´Freistoana z´Gröbming



Ab 12.00 Uhr werden die Gäste kulinarisch verwöhnt.