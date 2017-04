Saisoneröffnung und Start in die 38. Museumssaison

Forstmuseum Silvanum startet "auf leisen Sohlen" in die 38. Museumssaison

Ab 1. Mai hat das Forstmuseum Silvanum in Großreifling wieder von Mittwoch bis Sonntag geöffnet.Zum bevorstehenden Waldthementag „Auf leisen Sohlen „ mit Schülern und Lehrern der Volksschule Landl im Mai laufen schon eifrige Vorbereitungen...Gäste und Besucher dürfen sich neben der Museumsausstellung über die spannende Geschichte der Forstwirtschaft der waldreichen Region im Natur- und Nationalpark Gesäuse über zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen freuen:

Schulprogramm mit waldpädagogischen Erlebnisführungen auf den Spuren der Holzknechte und Flößer im Forstmuseum, Scheibling und ClementiduckInteraktive Schlittenfahrt und Floßfahrt auf Salza und Enns,Nationalpark Gesäuse Naturfilmkino mit Papilio und Die Zukunft ist wildKirchenführungen in der Nikolauskirche bei VoranmeldungFerienprogramm für Kinder jeden Donnerstag nachmittag im AugustBuchpräsentation „Karrieren an der Eisenstraße" mit der NMS Weißenbach am 21.6.2017Kulturtage der Gemeinde Landl mit einer Bilderausstellung von Gottfried Pengg Auheim ab 23.6. 2017Freier Eintritt mit der Steiermarkcard - Familien- und GruppenermäßigungenVoranmeldungen unter 03633/2201-40 und 03633/2455