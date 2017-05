Sölker Gartentag mit Angelika Ertl auf Schloss Großsölk

Angelika Ertl hält beim Sölker Gartentag am Samstag, 20. Mai 2017 auf Schloss Großsölk einen Vortrag über das Geheimnis gesunder Lebensmittel. Die Liebe zum Garten liegt bei der ORF Gartenexpertin und Buchautorin wohl in den Genen. Den Nährboden für ihre Leidenschaft bildet der elterliche Gartenbaubetrieb, den sie bereits in der dritten Generation leitet.



Beim Gartentag verwandelt sich der Innenhof vom Schloss Großsölk von 10 bis 16 Uhr in einen großen Markt mit allerlei Pflanzen, Kräuter- und Samenraritäten. Das Angebot reicht von Heil- und Gewürzkräutern über Kartoffelraritäten bis hin zu dekorativer Keramik für Haus und Garten.

Kulinarisch verwöhnt wird man im Cafe „Endlich Ruhe“ sowie mit frischen Steirerkrapfen.