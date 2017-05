„Tomorrow“: Die Welt ist voller Lösungen”

Die Leidtragenden des Klimawandels sind in praktisch allen Bereichen zu finden, vor allem Land- und Forstwirtschaft, Ökosysteme, Biodiversität, aber auch Tourismus und das Gesundheitssystem. Die ökonomischen Auswirkungen extremer Wetterereignisse in Österreich sind bereits jetzt erheblich und haben in den vergangenen drei Jahrzehnten zugenommen.Im Binnenland Österreich wird die Temperaturzunahme durch die Landmassen beschleunigt. Der Rückgang der Schneedecke in Gebirgsregionen treibe die Erwärmung weiter voran, weil die Oberfläche nicht mehr hell ist und die Sonnenstrahlung reflektiert, sondern in zunehmendem Maße dunkler wird und die Sonnenstrahlung absorbiert. Beispielsweise liegt Österreich beim Ressourcenverbrauch pro Kopf mit 57 Kilogramm pro Person und Tag in der EU an der vierten Stelle.

Daher sind ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und ein Wandel im Lebensstil unvermeidlich. Die Klima- und Energie-Modellregion Gröbming, das Klimabündnis Steiermark und der Kulturverein Öblarn sind nur drei unter einer wachsenden Zahl von Institutionen und Menschen, welche nach Alternativen weg vom konsumorientierten Lebensstil unserer Gesellschaft streben.Um auf die derzeit vorherrschende prekäre unnachhaltige Situation in Österreich aber auch global aufmerksam zu machen, präsentierten die Klima-und Energie-Modellregion Gröbming und das Klimabündnis Steiermark am 25. Mai um 20 Uhr im Kul in Öblarn den Film Tomorrow.