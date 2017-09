Zauberhafter Advent in Donnersbach

Unser traditioneller "Zauberhafter Advent" findet heuer bereits zum 19. Mal statt.35 Aussteller aus Nah und Fern präsentieren Kunsthandwerk, Adventschmuck und Brauchtum.Es erwartet Sie unter anderem Vorführung mit Maschinenstickerei, Honigprodukte, frisches vom Bauernhof, Kindersachen, Hirschhornprodukte, Holzhandtaschen, Kräutersalze, Lasergravuren, Lebenshilfe, Latschenprodukte von der Planneralm u.v.m.

VORFÜHRUNGEN: Schauschmieden, Schnitzen, Spinnen, Kerzen ziehen, MaschinenstickereiAuch für die Kinder ist gesorgt: Für die kleinen Besucher gibt es eine Kinderbastelstube zB mit KorbflechtenKulinarisch erwartet die Besucher ein großes Mehlspeisenbuffet, Leberkäse, Maroni und Glühwein sowie frische Steirerkrapfen.Ein Fixpunkt ist die alljährliche Aufführung der Volksschule Donnersbach um ca. 17.30 Uhr.Nach der Aufführung der Volksschule Donnersbach ist eine Verlosung von schönen Sachpreisen, zB eine Saisonkarte für das Schneebärenland, gesponsert von Planneralm BetriebsgesmbH, ein Reifenseit im Wert von € 400,00 von KFZ Weisl Donnersbach, und viele weitere schöne Sachpreise. Der Lospreis von ProNah ist nach wie vor 1,--Im Anschluss unseres Adventmarktes findet um 19.00 die Verlosung der Bausteinaktion „Geh in dich Weg „ statt. Zu gewinnen gibt es neben 100 Sachpreisen einen FORD Focus Kombi 1,0 Eco im Wert von ca. € 22.000,—. Bausteine kann man in den Geschäften in Donnersbach und auch beim Adventmarkt erwerben. 1 Baustein für die Unterstützung des Weges kostet € 25,--.