10.05.2017, 09:27 Uhr

Heuer gibt es in Liezen wieder eine Gesundheitsmesse. "AufLeben 2017" geht am 19. und 20. Mai über die Bühne.

Am Freitag und Samstag, 19. und 20 Mai, findet in der Ennstalhalle Liezen die Messe "AufLeben 2017" statt. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag um 10 Uhr. Es wird täglich Vorträge, Beratungen und Informationen für die Besucher geben.Besonderer Beachtung wird heuer den drei Themen Gesundheit, Umwelt und Sport geschenkt. Das begehbare Darmmodell steht dabei ebenso im Fokus wie der Röntgenbus der Steirischen Landesregierung oder die Gesundheitsstraße vom LKH Rottenmann. Beim Thema Umwelt wird Wissenswertes über die E-Mobilität in den Vordergrund gestellt. Temporeich geht es auch im Sportteil zu. Rallyewelt- und Europameister Andreas Aigner ist mit seinem Skoda Fabia R5 zu Gast. Im Rahmen einer großen Verlosung können die Besucher mit etwas Glück eine Fülle an tollen Preisen gewinnen. Als Hauptpreise warten ein Steirerbike für Erwachsene sowie ein Jugend-Steirerbike auf die Gewinner.

Mit Vollgas zur "AufLeben 2017"

Wenn es um das Thema Sport geht, darf er nicht fehlen: Andreas Aigner, Österreichs einziger Rallyeweltmeister, präsentiert bei der Gesundheitsmesse Liezen sein aktuelles Rallyeauto - den Skoda Fabia R5. Aigner bringt nicht nur spektakuläre Videos der letzten Einsätze mit, sondern gibt auch erste Informationen zur vierten Skoda-Rallye in Liezen, die vom 29. bis 30. September stattfindet.