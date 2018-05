Mit dem Rad von Sankt Gallen nach Sankt Gallen

04.05.2018, 15:22 Uhr

Mit dem Rad von der Schweiz nach Österreich. Diesen Traum hat sich Gloria Hartmann erfüllt.

Sankt Gallen Mal Zwei

Ein besonderer Besuch beehrte die Mitarbeiter der Gemeinde Sankt Gallen mit Frau Vizebürgermeister Elfriede Stachl (Foto ganz rechts) und die Kollegen des Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen diese Woche. Frau Gloria Hartmann radelte von einem Sankt Gallen zum anderen sozusagen.Die Naturparkgemeinde Sankt Gallen gibt es ja nicht nur in der wunderschönen Gesäuseregion sondern auch in der Ostschweiz. So hat die Bikerin über 550 Kilometer mit dem Fahrrad von einem gleichnamigen Ort zum anderen, quer über Deutschland und nördlich der Alpen, zurückgelegt. Der Beginn eines neuen Austausches und einer Partnerschaft? Wer weiß! Jedenfalls ist die Schweizerin noch länger mit dem Fahrrad unterwegs. Man findet dazu zahlreiche Informationen auf folgendem Blog: inviaperalpes.blogspot.co.at