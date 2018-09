Theater für junges Publikum in Ramsau

07.09.2018, 19:25 Uhr

Rund 1.100 Schüler werden zum "Kukuk-Theaterfestival" erwartet.

Von 22. bis 28. September findet in Ramsau am Dachstein zum ersten Mal das "Kukuk-Theaterfestival" für junges Publikum statt. Gespielt werden vier Stücke, aufgrund des großen Interesses werden 13 Vorstellungen absolviert. Eine mobile Bühnenkonstruktion und hochwertige Licht- und Tontechnik werden das Veranstaltungszentrum Ramsau in ein mystisches Theater verwandeln und das Publikum in die magische Welt der Bühne entführen. „Wir freuen uns über die Möglichkeit, altersgerechte Kultur für Kinder und Jugendliche in unsere Gemeinde zu bringen und zu fördern“, betont Vizebürgermeisterin und Kulturreferentin Regina Stocker.Die Eröffnung des Festivals erfolgt am Samstag, 22. September, um 19 Uhr mit „Tarte au Chocolat“. In dem preisgekrönten Slapstick-Stück vom Mezzanin Theater Graz sorgen Clown Jean-Paul und sein Neffe Erwin für viel Chaos in der Kuchenküche. Am Sonntag, 23. September, nimmt Thalia Kompagnons ab 16 Uhr ihr Publikum in „Was macht das Rot am Donnerstag“ mit auf die Entdeckungsreise eines Malers. Die Wochenend-Vorstellungen sind öffentlich und für die ganze Familie geeignet.

In dem Stück „Drosselbart oder die übermütige Prinzessin“ für die Volksschulen erzählen zwei Schutzgeister eine verzwickte Geschichte, in der es um gekränkte Eitelkeit, Missverständnisse und Erwartungen geht sowie den Mut, sich zu widersetzen. Die Jugendlichen der Neuen Mittelschulen und Ski-Akademie werden „Puls", eine "Die Heidi"-Produktion von Verena Kiegerl, besuchen. Das Tanztheater mit Live-Musik von Patrick Dunst erzählt von Heidis Gedankenwelt und der Suche nach dem Rhythmus des Lebens.Die Schüler aus acht regionalen Schulen werden zum "Kukuk-Theaterfestival" anreisen und zuvor in theaterpädagogischen Workshops auf ihren Theaterbesuch vorbereitet. Information zum Fest: www.mezzanintheater.at/kukuk. Um Reservierung wird gebeten unter 03687/818338.