Am weiblichen Wesen magst du genesen

22.04.2017, 21:51 Uhr

Begleitet wurde die Lesung von seinen Töchtern Hanna und Lea mit Harfe, Geige und Gesang. Sie trugen Lieder im Stil Irischer Musik dar.Nach einem sehr kurzen Streifzug durch die Geschichte einiger berühmter Frauen zurück in das Ennstal und den Raum Gröbming.Walter Thorwartl schilderte in seiner Lesung, wie weibliche Elementargeister rund um Gröbming die unser Leben beeinflussen. Natürlich nur positiv!Der Großraum Gröbming wurde einst statt von Männern von einem Frauenring regiert. Die heimliche Macht der Frauen und ihr segenreiches Wirken im täglichen Leben, reicht bis heute.Die Lesung war sehr kurzweilig und nett aufgebaut. Umrahmt wurden die einzelnen Episoden durch den Vortrag irischer Musik, wunderschön vorgetragen durch seine beiden Töchter. Trotz sehr vieler Veranstaltungen in der näheren Umgebung war die Lesung sehr gut besucht.