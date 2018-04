B 115: Zwei Brückensanierungen im Raum Landl

30.04.2018, 08:29 Uhr

Im Vorjahr wurden an der Tumpfbrücke auf der B 115 Eisenstraße bereits erste Vorarbeiten an der Unterseite (punktuelle Verstärkungen am Stahltragwerk) durchgeführt, nun wurde mit den eigentlichen Sanierungsmaßnahmen begonnen.

„Die Sanierung der Tumpf- und Hubwirtbrücke im Raum Landl kostet 900.000 Euro. Bis voraussichtlich Ende August erstrahlen dann die 52 Jahre alte Tumpf- und die 67 Jahre alte Hubwirtbrücke in neuem Glanz“, berichtet Verkehrslandesrat Anton Lang. Die 32 Meter lange Tumpfbrücke befindet sich bei Kilometer 103,895, die 16 Meter lange Hubwirtbrücke bei Kilometer 105,711. Projektleiter Karlheinz Lang von der A16, Verkehr und Landeshochbau: „Bei beiden Brücken werden die Randbalken, die Brückenentwässerung, die Tragwerksabdichtung, die Brückenausrüstung und der Fahrbahnbelag erneuert. Die Brückentragwerke werden mit einer Aufbetonergänzung an der Tragwerksplatte verstärkt, bei der Tumpfbrücke wird zusätzlich der Tragwerkskorrosionsschutz erneuert.“ Bis zur Fertigstellung sind bei beiden Brücken Ampeln installiert.