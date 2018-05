Carla-Shops schenken ein zweites Leben

01.05.2018, 08:00 Uhr

Viel mehr als "nur" ein Job: Hinter den steirischen Carla-Shops der Caritas steckt ein ambitioniertes Beschäftigungsprojekt.

Ständige Gratwanderung

Paradebeispiel

Am Arbeitsmarkt Fuß fassen

Shopping mit sozialer Verantwortung und mit einem guten Gewissen, das ermöglicht das Einkaufen in einem der insgesamt 32 steirischen Carla-Shops. Dort findet man so gut wie alles – von Kleidung über Möbel bis hin zu Büchern – in guter und günstiger Second-Hand-Qualität. Aber nicht nur der Ware, die in den von der Caritas betriebenen Geschäften verkauft wird, wird ein zweites Leben geschenkt, auch die Shop-Arbeiter bekommen die Chance auf ein zweites Leben, ein Leben ohne Arbeitslosigkeit.Hinter den Carla-Shops steht nämlich ein Caritas-Beschäftigungsprojekt, durch das rund 280 Langzeitarbeitslose eine neue Aufgabe und damit auch eine neue Perspektive gewonnen haben."Im Schnitt laufen diese Transitarbeitsplätze für zirka sechs Monate", erklärt Peter Wagner, der bei der Caritas für den Bereich Beschäftigung und Sachspenden verantwortlich ist. Die Auftraggeber dahinter sind meist das AMS, das Land Steiermark oder die EU. "Das Ziel ist langfristig natürlich eine Wiedereingliederung in den regulären Arbeitsmarkt." Die Herausforderung dabei sei, die ständige Gratwanderung zwischen "zu hartem und zu laschem Umgang mit den Transitarbeiten zu meistern", verrät der Caritas-Mitarbeiter. "Die meisten haben keine Vorkenntnisse, viele haben sprachliche Schwierigkeiten oder Bildungsdefizite. In besonderen Härtefällen haben wir uns auch schon von Transitarbeitern getrennt", so Wagner. Dass hinter der Idee dennoch ein Erfolgsrezept steckt, zeigt die Tatsache, dass das Gros des Stammpersonals in den Shops ehemalige Transitarbeiter sind.So auch im Fall von Silvia Lindner, der Shopverantwortlichen bei Carla Liezen: "Ich selbst habe als Transitarbeiterin begonnen. Jetzt bin ich für einen Carla-Shop verantwortlich und habe drei Mitarbeiter." In ihrem Shop in Liezen können die Arbeitskräfte zwischen sechs und neun Monaten bleiben. Um ihnen die Chance zu geben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, haben sie aber jederzeit die Möglichkeit auszusteigen. "Nicht alle, aber viele schaffen das auch tatsächlich", sagt Lindner.Auch Margit Laaber, die Shopverantwortliche von Carla Admont und Carla Trieben kann das bestätigen: "Den Schritt auf den Arbeitsmarkt schaffen einige. Wir haben aber gemerkt, dass das Alter dabei entscheidend ist. Im Vorjahr hatten wir den Schwerpunkt 50+, da war es schon schwieriger. Aber wir haben eine gute Vermittlungsquote, das AMS ist zufrieden mit uns", lacht Laaber.Um ihnen diesen Schritt zu erleichtern, werden die Shop-Arbeiterinnen auf ihrem Weg unterstützt: "Bei uns können die Transitarbeiterinnen – momentan sind es vier Damen in Admont und vier in Trieben, allesamt in Teilzeit – bis zu neun Monaten bleiben. In dieser Zeit – einer Art Übergangsphase – sollen sie versuchen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Unterstützt werden sie dabei von einer Sozialpädagogin, die hilft, Bewerbungen zu schreiben, Stellen zu finden und alles, was sonst noch so dazugehört."Hin und wieder gibt es aber auch Schwierigkeiten: "Die fehlende Mobilität ist ein Thema. Die meisten können sich kein Auto leisten, der Weg zum Arbeitsplatz ist dadurch oft nur schwer zu bewältigen. Aber die Zusammenarbeit funktioniert super. Die Damen sind sehr gerne da, freuen sich über den Kontakt mit Leuten. Oft tut es ihnen richtig leid, wenn sie wieder weggehen müssen. Sie fragen dann, ob sie nicht doch länger bleiben können."

