Der artenreichen Fauna und Flora auf der Spur

20.04.2017, 16:54 Uhr

Die Donauauen in Niederösterreich waren das Ziel einiger Partnerbetriebe des Nationalparks Gesäuse.

31 Gesäuse-Nationalpark-Partnerbetriebe begaben sich auf eine zweitägige Exkursion in die Donauauen. Im Vorfeld hatte Partnerbeauftragte Karo Scheb für ein interessantes Besichtigungsprogramm gesorgt.Die naturbelassene Au- und Flusslandschaft an der Donau ist seit 1996 Teil des Nationalparks Donau-Auen. Zum Jahreswechsel 1984/1985 wurde mit der Kampagne „Rettet die Au“ die drohende Zerstörung eines Teils durch ein dort geplantes Wasserkraftwerk verhindert.Nach einer Führung durch die multimediale Ausstellung im Schloss Orth und im Schlossinsel-Freigelände, begab sich die Gruppe zur Bootsfahrt in die Donauauen. Auf drei Booten galt es die artenreiche Flora und Fauna im Lebensraum Aulandschaft zu entdecken. Schloss Eckartsau, ehemaliger Wohnort von Österreichs letztem Kaiserpaar Karl I und Zita, beeindruckte mit prachtvoller Ausstattung der Räumlichkeiten aus Habsburgerzeiten.Eine Betriebsbesichtigung mit Führung durch den Biobetrieb Landgarten in Bruck an der Leitha stand ebenfalls am Programm. Mit einer Produktpalette von über 70 verschiedenen Geschmacksvariationen zählt das Unternehmen zu den führenden Produzenten im internationalen Biosegment. Abschließend fand eine Besichtigung und Weinverkostung im Bioweingut Raser-Berger statt.