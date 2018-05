Der Casanova wurde bei der Roadshow der jungen Wirtschaft erweckt

04.05.2018, 15:25 Uhr

"Wecke den Casanova in dir" - Unter diesem Titel fand letzte Woche ein Vernetzungstreffen der jungen Wirtschaft statt.

Verführen statt Verkaufen

Begeistern, Verführen und Verkaufen stand am Donnerstag für die Jungen Unternehmer im Bezirk Liezen am Programm. Zu einer ganz besonderen Veranstaltung lud das Team der Jungen Wirtschaft Liezen diesmal die heimischen Jungunternehmer.Der Vortragende Hartwig Ganster referierte zum Thema "Verkaufen Sie noch, oder verführen Sie schon?!"Er zeigte den Teilnehmern mit viel Humor wie man mit Leidenschaft und Charme seine Produkte beziehungsweise sein Unternehmen verkauft. Ganz im Stil von "Casanova". Ganster gab interessante Einblicke in verkaufspsychologische Möglichkeiten, verführerische Verkaufstechniken und wie man die Sehnsüchte der Kunden wecken kann."Ein unterhaltsamer Vortrag, aus dem täglichen Leben erzählt und trotzdem sehr hilfreich für das eigene Geschäft," fasste Gerhard Abel, der Vorsitzende der Jungen Wirtschaft schlussendlich zusammen. Auch der Geschäftsführer der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Helmut Blaser gratulierte zu dem außergewöhnlichen Vortrag und bedankte sich beim Vorsitzenden und seinem Team ihren Einsatz.Im Anschluss wurde bei einem Essen, gekocht von Benissimo Liezen, noch weiter diskutiert und genetzwerkt.