Die kreative Seite des Ennstals

10.05.2017, 09:51 Uhr

"Das Universum hat mich schon als Kind fasziniert"

Erni Syen-Brunner ist eine begeisterte Künstlerin. Sie malt mit Acrylfarben auf Leinwand, arbeitet aber auch mit anderen Techniken. Wir haben uns mit der Bad Ausseerin getroffen.Schon als kleines Kind faszinierte mich das Universum. Mit dem Bedürfnis des Zeichnens verarbeite ich meine Gefühle. Schon von klein auf male und zeichne ich alles, was ich sehe.

Ein Künstlerweg im Salzkammergut

Die Natur und die Umgebung des Ennstals sind für mich eine Inspirationsquelle. Mich beeindruckt zum Beispiel der Loser, der sich abhängig vom Licht immer von einer anderen Seite zeigt. Es ist besonders wichtig etwas Neues, Ausdrucksstarkes zu schaffen. Ich male niemals zwei gleiche Bilder oder ein fremdes nach.Kunst ist für mich das Erschaffen eines Werkes mit einer positiven oder auch negativen Wirkung, jedoch muss es den Betrachter bewegen.Die "Via Artis" ist ein Künstlerweg im Ausseerland-Salzkammergut. Entlang einer eindrucksvollen Landschaft werden den Besuchern Einblicke in die Welt der Kunst gewährt. Spuren schöpferischer Menschen, die hier gelebt und Anregung für ihr Schaffen gefunden haben, zeigen, warum das Steirische Salzkammergut das künstlerische Zentrum des Bezirkes ist. Die "Via Artis" gibt es als jeweils eigenständigen Weg in den Ortschaften und führt durch die Gemeinden Altaussee, Bad Aussee, Grundlsee und Bad Mitterndorf.